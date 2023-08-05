درجات الحرارة اليوم السبت 5-8 -2023 في مصر

طقس شديد الحرارة رطب نهارا على المدن وفق درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن وحتى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الرئيسية والزراعية، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد، و امطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم السبت في القاهرة 37 العظمى و26 الصغرى، ومرسى مطروح 34 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و26 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 27 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 31 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 35 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 25 صغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 26 الصغرى، والفيوم 38 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 41 للعظمى و 31 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى وكفر الشيخ 36 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 37 العظمى و19 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في في شبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، والزقازيق 37 العظمى و 25 الصغرى ، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 26 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحررة في العريش 35 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى و 26 الصغرى والأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 34 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سفاجا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى سفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، والطور 38 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 40 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و32 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة في محافظة قنا 42 العظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى و25 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

كما تابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في مدينة السويس 37 العظمى و 25 الصغرى. وحلايب 37 العظمى و 30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و26 الصغرى، وأبو رماد 39 العظمى و29 الصغرى ، والسلوم 37 العظمى و 25 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: