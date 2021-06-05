درجات الحرارة اليوم السبت 5-6-2021 فى مصر

تنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا علي القاهرة والوجة البحري، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة ٣٢ للعظمي و١٩ للصغري.

وقالت الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري تشهد أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس اليوم

كما تسود حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وتعرض “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت فى مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 32، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، وعلى دمنهور العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة فى مدن القناة

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد إلى 30 للعظمى و21 للصغري، والإسماعيلية 32 للعظمي و19 للصغري، والسويس 32 للعظمي و20 للصغري، فيما تسجل على العريش 30 للعظمي و19 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و24 للصغري، وعلى سوهاج العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.



ونوهت الأرصاد بأن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت: