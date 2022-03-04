درجات الحرارة اليوم السبت 5-3-2022 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وتابعت الأرصاد أن كل الأنحاء والمدن تشهد طقسا شديد البرودة ليلاً، مع نشاط لحركة الرياح على أغلب المدن، وتسجل سرعتها 16 عقدة فى بعض الأوقات.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 23 للعظمى و 13 للصغرى، والمنصورة 22 للعظمى و11 للصغرى، والزقازيق 23 للعظمى و 12 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم على طنطا 22 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 23 للعظمي و 12 للصغري، والسويس 21 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت محطات الرصد، أن درجات الحرارة اليوم السبت فى الاسكندرية 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و 13 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 20 للعظمي و 12 للصغري، السويس 21 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 21 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى وسيوة 23 للعظمي و 8 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 11 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 3 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى نويبع 23 للعظمي و 14 للصغري، والطور 24 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 24 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 26 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 25 للعظمي و 14 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى بني سويف 24 للعظمي و 9 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 7 للصغري.

وسوهاج 27 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 12 للصغري، وتسجل فى قنا 31 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اسوان 32 للعظمي و11 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 11 للصغري.

فصل الربيع

وتتوقع الأرصاد مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا، أن يظهر التغير في الكتل الهوائية المؤثرة علي مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية علي اليابسة.

وتابعت ان المناطق الصحراوية تبدا فى تشكيل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة في المنطقة وارتفاع حرارة الجو.

منخفض صحراوي يضرب البلاد

وعادة ما تتأثر مصر بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الاتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر الي ثلاثة أيام خارج المدن؛ أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا ، وترتفع درجات الحرارة خلال شهري مارس حتى مايو ، وتكون الرطوبة معقولة جدًا.

وتتوقع خلال 48 ساعة القادمة تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة وارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: