درجات الحرارة اليوم السبت 5-2-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وطقس معتدل نهار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس ليلا تشهد طقسا شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و شمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتساقط امطار خفيفة الى متوسطة عل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

تتوقع الأرصاد الجوي تفاصيل درجات الحرارة على كافة المدن والانحاء، وتسجل فى القاهرة 17 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة الحرارة اليوم فى الاسكندرية

والاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 16 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 17 للعظمي و وبورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الزقازيق 17 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 10 للصغري.

والعريش تسجل 17 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 16 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 16 للعظمي و 9 للصغري، ونخل 14 للعظمي و 1 للصغري، ونويبع 16 للعظمي و 13 للصغري.

فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

على مدن الصعيد تبلغ فى سوهاج 19 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري.

واوضحت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى اسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 20 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 6 للصغري.

سحب ممطرة

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي معظم الانحاء كما هي موضحة بصورة القمر الصناعي حيث تتجدد الامطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة وخلال الساعات القادمة تنتقل الحالة الجوية لتصل الي المناطق الشرقية لتزداد فرص سقوط الامطار علي سيناء.

كما تسجل حالة البحرين الاحمر والمتوسط تتراح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج تتجاوز 3 أمتار، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: