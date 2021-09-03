درجات الحرارة اليوم السبت 4-9-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٤ درجة و٤٣ درجة علي جنوب الصعيد والطقس معتدل ليلا وتستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم إلا أنه قد تعاود درجة الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الجنوب الشرقى للبلاد يصاحبها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، كما تظهر الرمال المثارة مصاحبة للسحب الرعدية هناك.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة بارتفاع امواج 1.5 متر إلى 2.25 متر، فيما تسجل في البحر الأحمر حالة من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع امواج 2 الى 2.5 متر.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 34 للعظمى و25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و25 للصغري، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 22 للصغرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى السويس 33 للعظمي 25 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 26 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تسجل رفح 31 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 28 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في بني سويف 35 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

كما تصل درجات الحرارة فى أسوان 43 للعظمي و 29 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 29 للصغري، وابو سمبل 42 للعظمي و 29 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 28 للصغري، وحلايب 38 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتسجل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 55 للعظمي و 30 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.