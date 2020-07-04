درجات الحرارة اليوم السبت 4-7-2020 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 38 درجة حرارة للعظمي و 24 للصغري فيما تصل الى درجة الحرارة اليوم فى أسوان الى 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقساً حار رطب نهارًا لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

كما تشهد السواحل الشمالية، طقسا معتدلا نهارًا لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 4-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 23.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 35 والصغرى 23.

وتسجل درجة الحرارة في محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 27 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 39 والصغري 22.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 82 للعظمى و36 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

شبورة مائية فى الصباح

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ، أنه مع بداية اليوم تتكون الشبورة والضباب على أماكن متفرقة من شمال البلاد كما يظهر بالصورة باللون الأبيض ومتوقع إن تزداد مع تقدم الساعات الأولى من الصباح ثم تقل تدريجيا.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: