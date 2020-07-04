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درجات الحرارة اليوم السبت 4-7-2020 فى مصر

نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 82 للعظمى و36 للصغرى
عصام عميرة 8:44 ص, السبت, 4 يوليو 20 8:44 ص, السبت, 4 يوليو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 38 درجة حرارة للعظمي و 24 للصغري فيما تصل الى درجة الحرارة اليوم فى أسوان الى 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقساً حار رطب نهارًا لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

كما تشهد السواحل الشمالية، طقسا معتدلا نهارًا لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

 فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 4-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 23.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 35 والصغرى 23.

وتسجل درجة الحرارة في محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 27 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 39 والصغري 22.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 82 للعظمى و36 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

شبورة مائية فى الصباح

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ، أنه مع بداية اليوم تتكون الشبورة والضباب على أماكن متفرقة من شمال البلاد كما يظهر بالصورة باللون الأبيض ومتوقع إن تزداد مع تقدم الساعات الأولى من الصباح ثم تقل تدريجيا.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3824
الاسكندرية3123
طنطا
3723
شبين الكوم3724
دمنهور3523
بلطيم
3123
مطروح
2921
السلوم
3120
سيوة3922
بورسعيد
3024
دمياط
2924
الزقازيق
3822
الإسماعيلية
3918
السويس3820
العريش3222
رفح3221
رأس سدر
3724
نخل3917
نويبع3926
طابا3723
كاترين3420
الطور3625
شرم الشيخ3929
الغردقة
3928
مرسي علم3627
الفيوم4023
بني سويف4024
المنيا4024
أسيوط4125
سوهاج4126
قنا4227
الأقصر
4327
أسوان4328
أبوسمبل
4228
الوادى الجديد
4322
شلاتين3827
حلايب3529
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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