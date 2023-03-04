درجات الحرارة اليوم السبت 4-3-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم السبت، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد حالة الطقس ليلا طقسا باردا على أغلب الأنحاء، وتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير جميع مؤشرات درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 29 للعظمى و 16 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 15 للصغرى، و دمياط 24 للعظمى و 14 للصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 28 العظمى و 15 صغرى، والعريش 27 للعظمى و 15 الصغرى، و شرم الشيخ 31 للعظمى و 16 للصغرى.



كما تبلغ درجة الحرارة في نخل 29 للعظمى و 8 للصغرى، و 6 أكتوبر 30 للعظمى و 16 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 للصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في مدينة سفاجا 32 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و 17 للصغرى ، وبنها 29 العظمى و15 الصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسماعيليه 30 العظمى و 14 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 للصغرى، و أبو سمبل 33 للعظمى و 16 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في المنصورة 28 العظمى 16 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 14 للصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 15 للصغرى.

كما تصل في الزقازيق 29 العظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و 15 الصغرى، و دمنهور 28 للعظمى و 16 للصغرى.



كما تبلغ في كفر الشيخ 28 العظمى و 14 الصغرى، و كاترين 23 العظمى و 6 الصغرى، و أبو رماد 27 العظمى و 16 الصغرى.



كما تسجل في طابا 29 للعظمى و 16 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى و 15 صغرى، وطنطا 28 للعظمى و 15 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في سيوة 30 للعظمى و 13 صغرى، والغردقة 31 للعظمى و 15 للصغرى ، و شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى.



كما تبلغ في محافظة الفيوم 30 للعظمى و 15 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 16 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 11 للصغرى.



كما تسجل في مدينة في رأس غارب 31 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 15 للصغرى، و أسوان 36 للعظمى و 17 الصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في والوادي الجديد 37 للعظمى و 11 الصغرى، و رفح 26 العظمى و 16 للصغرى، و قنا 35 للعظمى و 15 للصغرى.



كما تبلغ في السويس 29 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و 16 الصغرى،والطور30العظمى و14الصغرى.

وأوضحت ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شماليه شرقيه و جنوبيه شرقيه ،و تابعت أيضا حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونظرا لتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتأثر مناطق من أقصى غرب البلاد والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بنشاط للرياح وتكون محملة بأتربة عالقة حيث تبلغ سرعة الرياح 12 عقده ويكون اتجاهها جنوبي شرقي في القاهرة الكبرى والوجه البحري.



ونوضح في التقرير بيان درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: