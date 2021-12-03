درجات الحرارة اليوم السبت 4-12-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وبارد ليلًا على كل الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتصل سرعه الرياح إلى 18 عقدة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير درجات الحرارة العظمي والصغرى على مايقر من 38 مدينة، وتصل في القاهرة 23 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 22 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 12 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في مرسي مطروح 21 للعظمي و 13 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 16 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة علي السويس 23 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 22 للعظمي و 14 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة شرم الشيخ 26 للعظمي و 17 للصغري، والغردقة 26 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 22 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 20 للعظمي و 15 للصغري، ، والفيوم 23 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة على مدن الصعيد، في بني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و 12 للصغري، واسيوط 24 للعظمي و 10 للصغري، وسوهاج 25 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتبلغ درجة الحرارة في اسوان 28 للعظمي و 14 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 13 للصغري، وقنا 26 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 13 للصغري.

وتتوقع الأرصاد حالة البحر المتوسط والتى تتراوح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.25 متر.

فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع امواج يصل الى 1.75 متر في بعض الاوقات.

المنخفضات القطبية

وذكرت الأرصاد انه تزامنا مع حالة الأستقرار التى تشهدها البلاد تتوالى المنخفضات القطبية تأثيرها على غرب المتوسط ، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على دول غرب البحر المتوسك “المغرب-الجزائر-تونس”.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: