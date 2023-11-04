درجات الحرارة اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة على المدن.

وحذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تشهد بعض المناطق أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتسجل على القاهرة 32 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 34 للعظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 20 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في طنطا 30 العظمى و22 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنيا 33 العظمى و19 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 22 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في قنا 34 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 21 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 17 صغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى.

درجة الحرارة فى سفاجا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و13 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العلمين 34 العظمى و 21 الصغرى، والطور 30 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 32 العظمى و 21 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 26 الصغرى.

كما تصل في بورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و23 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 33 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى،وبني سويف 32 العظمى و 20 الصغرى.

وكشفت الأرصاد في التقرير ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تتغير ايضا حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: