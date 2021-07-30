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درجات الحرارة اليوم السبت 31-7-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 39 للعظمى و 26 للصغري
عصام عميرة 12:02 ص, السبت, 31 يوليو 21 12:02 ص, السبت, 31 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أجواء شديدة الحرارة رطبة على كل الأنحاء ودرجات الحرارة في ارتفاع خلال الأيام القادمة، وتسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 39 درجة للعظمى و26 للصغري، وترتفع الدرجة المحسوسة الى 41 درجة وقت الظهيرة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا للمواطنين من التعرض المباشر الى أشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وتتعرض مناطق من جنوب البلاد لسقوط الأمطار خلال الفترة القادمة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء ومدن جنوب البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا و معتدل الحرارة رطبًا ليلًا، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارًا.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة 80 للعظمى و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة خلال اليوم، وتصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر و 2 متر، فيما تستقر حالة البحر الأحمر، ويبلغ ارتفاع الأمواج بها من 1 الى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تسجل 39 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة إلي 41 درجة، ودمنهور 35 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 33 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 33 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 39 للعظمي و 25 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري.

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وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 32 للعظمي و 24 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 39 للعظمي و 23 للصغري، و وبلطيم 33 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى العريش

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة اليوم فى السويس 38 للعظمي و 26 للصغري، والعريش 35 للعظمي، و 25 للصغري، ورفح 34 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طابا تبلغ 38 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 17 للصغري، والطور 36 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

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درجة الحرارة فى سوهاج

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 44 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و 27 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 26 للصغري.

وأضافت ان درجة الحرارة في اسوان تبلغ 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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