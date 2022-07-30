درجات الحرارة اليوم السبت 30-7-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد، استقرار في الأحوال الجوية وفق درجات الحرارة اليوم السبت، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

كما تتوقع الهيئة، أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدا ٣٦ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٣٢ درجة وجنوب سيناء ٤٠ درجة وشمال الصعيد ٣٩ درجة وجنوب الصعيد ٤٢ درجة، و يقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقي مناطق الجمهورية.

شبورة مائية

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، ومدن الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تتوقع ان تصل حالة الطقس ليلا إلى معتدلة على السواحل الشمالية وأجواء مائلة للحرارة رطبا على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 36 لعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.والسويس 36 لعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل فى السلوم 31 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى طابا 37 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 19 للصغرى، وبورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى دمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى،والطور 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل فى الفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، و بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل فى سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 22 للصغرى،

وتصل حالة البحر المتوسط اليوم من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج 2 متر، والرياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: