درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم، التى تشهد تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.
حالة الطقس في القاهرة
ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيفًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.
وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
حالة الطقس في الصعيد
وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.
وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020.
درجات الحرارة في محافظات مصر
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.
أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 32، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.
وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:
|المدينة
|العظمي
|الصغري
|القاهرة
|29
|19
|الاسكندرية
|25
|18
|طنطا
|28
|19
|شبين الكوم
|27
|18
|دمنهور
|27
|19
|بلطيم
|25
|19
|مطروح
|23
|17
|السلوم
|24
|16
|سيوة
|28
|17
|بورسعيد
|25
|18
|دمياط
|24
|19
|الزقازيق
|29
|19
|الإسماعيلية
|30
|16
|السويس
|29
|17
|العريش
|26
|17
|رفح
|26
|18
|رأس سدر
|33
|20
|نخل
|28
|12
|نويبع
|31
|22
|طابا
|29
|17
|كاترين
|24
|13
|الطور
|30
|21
|شرم الشيخ
|32
|19
|الغردقة
|32
|20
|مرسي علم
|32
|24
|الفيوم
|31
|18
|بني سويف
|31
|18
|المنيا
|32
|18
|أسيوط
|32
|19
|سوهاج
|34
|20
|قنا
|36
|21
|الأقصر
|36
|23
|أسوان
|37
|25
|أبوسمبل
|37
|24
|الوادى الجديد
|34
|22
|شلاتين
|33
|25
|حلايب
|32
|26