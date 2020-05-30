درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة اليوم تصل إلى 29 للعظمى و19 للصغرى وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم، التى تشهد تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في القاهرة

ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيفًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 32، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: