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درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة اليوم تصل إلى 29 للعظمى و19 للصغرى وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر
عصام عميرة 7:05 ص, السبت, 30 مايو 20 7:05 ص, السبت, 30 مايو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم، التى تشهد تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في القاهرة

ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيفًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 30-5-2020.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 32، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2919
الاسكندرية2518
طنطا
2819
شبين الكوم2718
دمنهور2719
بلطيم
2519
مطروح
2317
السلوم
2416
سيوة2817
بورسعيد
2518
دمياط
2419
الزقازيق
2919
الإسماعيلية
3016
السويس2917
العريش2617
رفح2618
رأس سدر
3320
نخل2812
نويبع3122
طابا2917
كاترين2413
الطور3021
شرم الشيخ3219
الغردقة
3220
مرسي علم3224
الفيوم3118
بني سويف3118
المنيا3218
أسيوط3219
سوهاج3420
قنا3621
الأقصر
3623
أسوان3725
أبوسمبل
3724
الوادى الجديد
3422
شلاتين3325
حلايب3226
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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