درجات الحرارة اليوم السبت 30-4-2022 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم السبت تسجل فى القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار نهارًا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومعتدل على الغربية.

وأضافت الأرصاد، أن طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد وحتى القاهرة، ومعتدل على الجنوب.

كما تنشط حركة الرياح اليوم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وشمال البحر الاحمر، تصل سرعتها الى 21 عقدة على السواحل.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغرى، وتصل فى القاهرة 33 للعظمى و 18 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى و17 للصغرى، والسلوم 26 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى السويس 35 للعظمي و 19 للصغري، والعريش30 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى رفح 30 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 20 للصغري، ونويبع 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة في الغردقة

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 20 للصغري، سوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتسجل درجة الحرارة فى المنيا 35 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 43 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 23 للصغري.

كما تبلغ فى ادفو 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تصل حالة البحر الاحمر الى معتدلة على مدار اليوم بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.25 متر وحركة رياح جنوبية شرقية، والبحر المتوسط يسجل اعتدال بارتفاع امواج يصل الى 2 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: