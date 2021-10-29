درجات الحرارة اليوم السبت 30-10-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على أغلب المدن، مع حالة ممطرة على الاسكندرية وتساقط امطار من متوسطة الى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد الى القاهرة بشكل طفيف بعض الأوقات.

وأضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتعرض بوابة المال الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري على كافة المدن والمحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة، اليوم في الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة فى السويس 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 27 للعظمى، و19 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و20 للصغرى، ومرسى مطروح 24 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى بورسعيد 26 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى، و14 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في طابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 30 للعظمى، و20 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتتوقع الأرصاد، درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و20 للصغرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى الفيوم 30 للعظمى، و16 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمى، و21 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى، و18 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و17 للصغرى.

نسبة الرطوبة

واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم وتسجل فى القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

الأمطار اليوم

قالت الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد أمطار متوسطة الى غزيرة الليلة، إذ تشير أخر إصدارات النماذج العدادية الى التيار النفاث الذى يعمل سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة فى طبقات الجو العليا الذى يعمل على تكاثر السحب تطورها.

كماتشهد مناطق الوجة البحرى امطار متفاوتة الشدة تمتد الى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة خلال يوم السبت، وتكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتقدم السحب الرعدية إلى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة، تؤثر على القاهرة بأمطار خفيفة فالساعات المتأخرة من الليل.

منخفض جوي بارد في جنوب ايطاليا يقترب من ليبيا

نشاط رعدي لسحب عملاقة علي مسطح البحر المتوسط نتيجة تكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات كبيرة من الامطار علي جنوب إيطاليا وجزيرة صقليةومع الوقت يقترب من السواحل الليبية.

تم رصد عين للمنخفض من خلال الأقمار الصناعية حتي يدخل تحت تصنيف الاعاصير المتوسطية.

اختلفت النماذج العددية علي التنبؤ بمسار العاصفة وكميات الأمطار ليكون النموذج الأوروبي الأبعد عن الدقة والأفضلحتي الان الأمريكيGFS والالماني ICON في توصيفالحالة حتي الآن.

وذكرت ان اليوم هناك فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة علي السواحل وشمال الدلتا ومتفاوتة الشدة علي باقي المناطق الشمالية .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: