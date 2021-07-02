درجات الحرارة اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، واستمرار موجة الطقس شديد الحرارة على أغلب المدن المصرية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي، إذ تسجل درجات الحرارة فى القاهرة 40 للعظمى و26 للصغرى، و42 للدرجة المحسوسة.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل رطب ليًلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتشهد الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري شبورة مائية خفيفة صباحًا.

كما يسود طقس السواحل الشمالية حار رطب نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا، معتدل رطب ليلًا، والرياح نشطة، وترتفع نسبة الرطوبة على كل أنحاء البلاد مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

وذكرت الأرصاد الجوية أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل رطب ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

كما يسود طقس على شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تسجل الدرجة العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 43 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31 درجة للصغرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة تسجل فى بورسعيد 33 للعظمى و25 للصغرى، ودمياط 34 للعظمى و25 للصغرى، والسويس 40 للعظمى و25 للصغرى، والإسماعيلية 40 للعظمى و25 للصغرى.

كما تسجل فى دمنهور فالعظمى 37 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتتوقع الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم فى أسوان تبلغ 45 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 45 للعظمى و28 للصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و26 للصغرى.

وتسجل الأقصر 45 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 45 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تصل حالة البحر المتوسط اليوم من معتدلة الى مضطربة مع ارتفاع الامواج بقيم تتراوح من 2 الى 2.5 متر، مع رياح جنوبية غربية.

وذكرت الارصاد ان حالة البحر الاحمر تتراوح من معتدلة الى مضطربة وارتفاع الامواج بها يصل الى 2 و 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

الأرصاد تتوقع طقس يوليو

قالت هيئة الارصاد الجوية إنه مع بداية شهر يوليو وهو ثاني أشهر الصيف، الذي ينقسم مناخيا إلي قسمين، النصف الأول: من شهر يوليو ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلي جنوب شبه الجزيرة العربية، وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي، الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

كما تنشط الرياح التي تعطي شعور افضل بالحرارة، لكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

ومع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل، ويصل إلي شمال إفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذة سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.