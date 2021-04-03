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درجات الحرارة اليوم السبت 3-4-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 23 للعظمى و12 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 3 أبريل 21 7:00 ص, السبت, 3 أبريل 21

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تعرض بوابة “المال” جدولًا شاملًا يوضح درجات الحرارة اليوم، إذ تسجل في القاهرة 23 للعظمى، و12 للصغرى، فيما تبلغ 21 للعظمى و13 للصغرى، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء، وتكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسودها طقس لطيف نهارًا و بارد ليلًا، مع حركة رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 12 عقدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا وباردًا ليلًا، فيما يسود طقس معتدل نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وبارد ليلًا على كل المدن، فيما تصل سرعة الرياح على جنوب البلاد إلى 13 عقدة.

موجة طقس حار تضرب البلاد

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من يوم الاحد 4 أبريل 2021 ، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يسود طقس معتدل شمالا مائل الحرارة جنوبا، وتبقي درجات الحرارة الصغري منخفضة خلال هذه الفترة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 3-4-2021.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 14  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2312
الإسكندرية2113
طنطا
2212
شبين الكوم2311
دمنهور2212
بلطيم
2012
مطروح
2113
السلوم
238
سيوة238
بورسعيد
2114
دمياط
2014
الزقازيق
2312
الإسماعيلية
2411
السويس2311
العريش2212
رفح2113
رأس سدر
2412
نخل226
نويبع2517
طابا2114
كاترين206
الطور2714
شرم الشيخ2517
الغردقة
2414
مرسي علم2415
الفيوم2410
بني سويف2410
المنيا2511
أسيوط2510
سوهاج2611
قنا2612
الأقصر
2712
أسوان2813
أبوسمبل
2813
الوادى الجديد
2612
شلاتين2816
حلايب2517
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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