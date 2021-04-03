درجات الحرارة اليوم السبت 3-4-2021 في مصر

تعرض بوابة “المال” جدولًا شاملًا يوضح درجات الحرارة اليوم، إذ تسجل في القاهرة 23 للعظمى، و12 للصغرى، فيما تبلغ 21 للعظمى و13 للصغرى، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء، وتكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسودها طقس لطيف نهارًا و بارد ليلًا، مع حركة رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 12 عقدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا وباردًا ليلًا، فيما يسود طقس معتدل نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وبارد ليلًا على كل المدن، فيما تصل سرعة الرياح على جنوب البلاد إلى 13 عقدة.

موجة طقس حار تضرب البلاد

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من يوم الاحد 4 أبريل 2021 ، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يسود طقس معتدل شمالا مائل الحرارة جنوبا، وتبقي درجات الحرارة الصغري منخفضة خلال هذه الفترة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 3-4-2021.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 14 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: