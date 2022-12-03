درجات الحرارة اليوم السبت 3-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وطقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية.

كما تتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، شمال الصعيد 23 درجة مئوية ، جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة في القاهرة

وتصل درجات الحرارة في القاهرة 23 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الادراية 23 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 العظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 16 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و شبين الكوم 24 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 22 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى و 19 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، و المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 28 للعظمى 13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 11 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 8 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في أسوان 27 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 15 للصغرى، وأبورماد 26 للعظمى و 21 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: