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درجات الحرارة اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

ونسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و 27 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 29 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 29 أغسطس 20

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تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من اليوم؛ حيث يسود طقس حار على القاهره والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس بالحرارة، ويكون لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وتظهر الشبورة المائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، علي الشمال معتدل علي الجنوب، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 29-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 22، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة النسبية في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و27 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى و 18 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 12 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3625
الإسكندرية3225
طنطا
3423
شبين الكوم3523
دمنهور3322
بلطيم
3022
مطروح
3022
السلوم
3222
سيوة3522
بورسعيد
3225
دمياط
3224
الزقازيق
3523
الإسماعيلية
3722
السويس3624
العريش3223
رفح3123
رأس سدر
3725
نخل3717
نويبع3727
طابا3625
كاترين3319
الطور3526
شرم الشيخ3728
الغردقة
3829
مرسي علم3729
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3723
أسيوط3823
سوهاج3825
قنا3926
الأقصر
4026
أسوان4128
أبوسمبل
4027
الوادى الجديد
3925
شلاتين3927
حلايب3428

الأرصاد: مصر تتعرض لموجة حارة الأسبوع الحالي

وتتأثر مصر بموجة حارة خلال الأسبوع الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من أمس الجمعة، وتستمر حتي منتصف الأسبوع.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن فترة تأثير الموجة الحارة ستكون من (السبت إلي الثلاثاء) تكون ذروتها الأحد والإثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مما يجعل الجو شديد الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يرجع إلي تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية علي جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل علي زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من أن درجات الحرارة ستتعدى 40 درجة علي القاهرة.

ونوهت الهيئة إلى أنها ستتابع التحديثات خلال الفترة المقبلة، وستوافي الجمهور بدرجات الحرارة خلال الموجة الحارة تبعا لتسجيلات المحطات التابعة لها.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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