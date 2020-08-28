درجات الحرارة اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من اليوم؛ حيث يسود طقس حار على القاهره والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس بالحرارة، ويكون لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وتظهر الشبورة المائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، علي الشمال معتدل علي الجنوب، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 29-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 22، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة النسبية في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و27 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى و 18 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 12 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 25 الإسكندرية 32 25 طنطا

34 23 شبين الكوم 35 23 دمنهور 33 22 بلطيم

30 22 مطروح

30 22 السلوم

32 22 سيوة 35 22 بورسعيد

32 25 دمياط

32 24 الزقازيق

35 23 الإسماعيلية

37 22 السويس 36 24 العريش 32 23 رفح 31 23 رأس سدر

37 25 نخل 37 17 نويبع 37 27 طابا 36 25 كاترين 33 19 الطور 35 26 شرم الشيخ 37 28 الغردقة

38 29 مرسي علم 37 29 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 38 23 سوهاج 38 25 قنا 39 26 الأقصر

40 26 أسوان 41 28 أبوسمبل

40 27 الوادى الجديد

39 25 شلاتين 39 27 حلايب 34 28

الأرصاد: مصر تتعرض لموجة حارة الأسبوع الحالي

وتتأثر مصر بموجة حارة خلال الأسبوع الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من أمس الجمعة، وتستمر حتي منتصف الأسبوع.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن فترة تأثير الموجة الحارة ستكون من (السبت إلي الثلاثاء) تكون ذروتها الأحد والإثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مما يجعل الجو شديد الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يرجع إلي تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية علي جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل علي زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من أن درجات الحرارة ستتعدى 40 درجة علي القاهرة.

ونوهت الهيئة إلى أنها ستتابع التحديثات خلال الفترة المقبلة، وستوافي الجمهور بدرجات الحرارة خلال الموجة الحارة تبعا لتسجيلات المحطات التابعة لها.