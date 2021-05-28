درجات الحرارة اليوم السبت 29-5-2021 في مصر

تنشر “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل على القاهرة 33 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 22 للصغري، وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا، وطفس معتدل على السواحل الشمالية نهارا و لطيف ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط امطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل البحر الاحمر بنسبة 30 %، وتسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 20 عقدة.

وذكرت هيئة الأرصاد ان درجات لاالحرارة اليوم تبلغ في مدن القناة ارتفاع طفيف وتسجل في بورسعيد 28 للعظمي و 21 للصغري، و السويس 33 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 19 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 29-5-2021.

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة على مدن الصعيد تسجل في الفيوم 35 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تسجل درجات الحرارة على اسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 23 للصغري.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة علي كافة الانحاء نهارا وان ظلت شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد ويكون الطقس لطيف ليلا كما تظهر الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس والمناخ:

الطقس هو حالة الجو في وقت محدود، وهو قابل للتغير من فترة الي أخري لان الظواهر الجوية في تتابع مستمر من اول العام الي آخره وبعدها تعيد تلك الظواهر الكرة من جديد بنسق متشابه.

كما يعرف المناخ انه الملخص الإجمالي للطقس لمدة طويلة من الزمن او بعبارة أخري نتيجة مجموع الظواهر الجوية لمدة ٣٠ سنه ومنه نتبين في جلاء صورة العناصر الجوية وهي تلعب دورها مجتمعة.