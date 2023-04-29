درجات الحرارة اليوم السبت 29-4-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم السبت على جميع الأنحاء، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بسرعة 16 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مايقرب من 40 مدينة ومحافظة، وتسجل فى القاهرة 25 العظمى و14 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 14 للصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وحلايب 26 العظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و 15 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 17 للصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و15 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 22 العظمى و 12 الصغرى، وبنها 25 العظمى و 14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى، والأقصر 32 العظمى و19 الصغرى.

وتبلغ في السويس 25 للعظمى و 16 صغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 19 الصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 15 للصغرى، ومرسي مطروح 20 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل في طابا 24 للعظمى و 18 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 15 الصغرى، ونخل 25 العظمى و6 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 17 صغرى، والعريش 23 العظمى و13 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و19 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 26 العظمى و14 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و21 صغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في أسيوط 27 العظمى و 15 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و 15 الصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، وطنطا 23 العظمى و 15 الصغرى، والطور 27 العظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 24 العظمى و15 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 25 للعظمى و 15 صغرى، وكاترين 22 العظمى و5 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمنهور

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في دمنهور 23 للعظمى و 14 الصغرى، والفيوم 26 للعظمى و 15 للصغرى، وادي النطرون 21 العظمى و14 الصغرى.

حالة البحر الاحمر اليوم

وأضافت ان حالة البحر المتوسط اليوم تتراوح من معتدل الى مضطرب حيث يبلغ ارتفاع الموج 2الى 3 واتجاه الرياح شمالي غربي، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: