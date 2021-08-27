درجات الحرارة اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على تلك الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم فى السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطبة نهارًا ومعتدلة ليلًا، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومعتدل ليلًا.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تتعرض الطرق الرئيسية فى القاهرة الكبري والوجه البحري الى شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر تصل الى السواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتصل فى القاهرة 37 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع الى 39 للدرجة المحسوسة، وشبين الكوم 37 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل فى دمنهور 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السلوم 32 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل فى الاسماعيلية 37 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري.

وتسجل فى الغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، وطابا 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة فى الصعيد، منها سوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل فى اسوان 45 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 45 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 40 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الارصاد أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

من خلال متابعة الأقمار الصناعية:

تكونت سحب محلية نتيجة تيارات الحمل الصاعدة تساقطت منها بعض الامطار ويسمع دوي البرق والرعد علي مدينة سانت كاترين ومستمرة خلال اليوم تضعف ليلا .

وتستمر أجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد حارة علي القاهرة والوجه البحرى تميل للحرارة علي السواحل الشمالية.

رياح البوارح

وذكرت الارصاد ان رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، إذ تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

و تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

ويكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: