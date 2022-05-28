درجات الحرارة اليوم السبت 28-5-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية، وتصلدرجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان حركة الرياح تنشط على مدن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها من 14 الى 16 عقدة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الارصاد، ان درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجات الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى العريش 29 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري،

وتابعت ان درجة الحرارة على مدن الصعيد تسجل فى بني سويف 36 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى قنا 38 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ الحرارة فى الوادي الجديد 38 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

موجة شديدة الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية تعرض البلاد بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والأثنين.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: