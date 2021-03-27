درجات الحرارة اليوم السبت 27-3-2021 في مصر

تنشر جريدة “المال” جدولًا شاملًا يوضح درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل في القاهرة 20 للعظمى و12 للصغرى، كما تنشط الرياح نشاطًا نسبيًا خلال اليوم، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتتكاثر الغيوم بشكل كبير علي شمال البلاد ،يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، خاصة الشرقية تمتد الي مناطق من الوجه البحرى تكون خفيفة الي متوسطة هناك.

وذكرت هيئة الأرصاد ان القاهرة الكبرى ومدن الوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تبلغ سرعتها المتوقعة 15 عقدة اتجاة شمالية غربية.

الطقس في السواحل

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية مائلا للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فلطيف نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 27-3-2021.

درجات الحرارة

وتعرض هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 9 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: