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درجات الحرارة اليوم السبت 27-11-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم الإسكندرية 27 للعظمي
عصام عميرة 8:33 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 8:33 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن والمحافظات، لتسجل في القاهرة 29 للعظمي، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مدن السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جميع المدن المصرية.

وحذرت الأرصاد، ان هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، وتسجل سرعة الرياح 14 عقدة.

وذكرت أن سرعة الرياح في السواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مايقرب من 38 مدينة للدرجة العظمي والصغري، وتصل على القاهرة 29 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة اليوم الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد، درجة الحرارة في مرسي مطروح 28 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 11 للصغري.

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وعلى العريش 26 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 13 للصغري، ورفح 26 للعظمي، و 15 للصغري، ورفح 26 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ على درجة الحرارة في شرم الشيخ 28 للعظمي و 18 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 8 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم في الفيوم

ومرسي علم 27 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 29 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 13 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 12 للصغري، وبني سويف 29 للعظمي و14 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة اليوم في أسوان 32 للعظمي و 14 للصغري، والوادي الجديد 31 للعظمي و 11 للصغري، وشلاتين 27 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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