درجات الحرارة اليوم السبت 26-9-2020 فى مصر

تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة والوجه البحري 73 للعظمى و26 للصغرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة اليوم على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة (30%) بحسب درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 35 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 26-9-2020.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 30 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 38 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 73 للعظمى و 26 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 83 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 24 الإسكندرية 31 24 طنطا

33 23 شبين الكوم 33 23 دمنهور 32 24 بلطيم

29 24 مطروح

31 23 السلوم

35 24 سيوة 36 23 بورسعيد

30 25 دمياط

30 25 الزقازيق

34 23 الإسماعيلية

34 22 السويس 34 24 العريش 31 23 رفح 31 23 رأس سدر

33 23 نخل 34 17 نويبع 34 27 طابا 33 26 كاترين 29 16 الطور 33 25 شرم الشيخ 36 27 الغردقة

36 26 مرسي علم 35 26 الفيوم 35 24 بني سويف 35 24 المنيا 36 23 أسيوط 36 23 سوهاج 37 25 قنا 37 26 الأقصر

39 26 أسوان 40 28 أبوسمبل

41 27 الوادى الجديد

39 25 شلاتين 37 28 حلايب 33 29

بداية فصل الخريف