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درجات الحرارة اليوم السبت 26-9-2020 فى مصر

تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة والوجه البحري 73 للعظمى و26 للصغرى
عصام عميرة 8:28 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 8:28 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة اليوم على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة (30%) بحسب درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 35 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 26-9-2020.

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وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 30 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 38 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 28 صغري.

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الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 73 للعظمى و 26 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 83 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الإسكندرية3124
طنطا
3323
شبين الكوم3323
دمنهور3224
بلطيم
2924
مطروح
3123
السلوم
3524
سيوة3623
بورسعيد
3025
دمياط
3025
الزقازيق
3423
الإسماعيلية
3422
السويس3424
العريش3123
رفح3123
رأس سدر
3323
نخل3417
نويبع3427
طابا3326
كاترين2916
الطور3325
شرم الشيخ3627
الغردقة
3626
مرسي علم3526
الفيوم3524
بني سويف3524
المنيا3623
أسيوط3623
سوهاج3725
قنا3726
الأقصر
3926
أسوان4028
أبوسمبل
4127
الوادى الجديد
3925
شلاتين3728
حلايب3329
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بداية فصل الخريف

قد بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية، حيث تتساقط أوراق الأشجار الصفراء والحمراء، بعد أن كانت يانعة خضراء، وهو فصل متميز بروعة ألوانه ومنظر السماء المدهشة، وتقلباتة الجوية المختلفة (سحب،امطار، رمال مثارة،  ضباب).

حالة الطقس لممدة ثلاث ايام
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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