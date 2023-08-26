درجات الحرارة اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، لتشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد طقسا معتدل الحرارة ليلا رطبا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، و فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 46 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و24 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في والعريش 32 العظمى و 23 الصغرى، و أبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارةفى طابا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 29 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في6أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 25 صغرى.

وذكرت ان درجة الحرارة اليوم في سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، وراس غارب 37 العظمى 27 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سوهاج 41 للعظمى و 25 الصغرى، الفيوم 38 العظمى و 23 الصغرى وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتشير الى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تحذر من حالة البحر الأحمر مضطرب جدا وارتفاع الموج من 2.5 الى 3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي.

وننشرفي التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: