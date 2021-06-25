درجات الحرارة اليوم السبت 26-6-2021 في مصر

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، إذ تسجل فى القاهرة 37 للعظمى و24 للصغرى، وتعرض أغلب المدن لطقس شديد الحرارة نهارًا، وتبلغ نسبة الرطوبة على القاهرة 70 للعظمى و25 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا و لطيفًا ليلًا، فيما تشهد مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح اليوم تسجل فى القاهرة الكبرى 16 عقدة والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 24 ، وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، وطنطا 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري، وعلى دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة في طابا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طابا 34 للعظمي و20 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 33 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 25 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج العظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 2 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.