درجات الحرارة اليوم السبت 26-2-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد استقرارا فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء وفق درجات الحرارة اليوم؛ ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب البلاد.

كما تبقى الظاهرة المؤثرة هى تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت الأرصاد أن مدن القاهرة تشهد طقس معتدل نهارا ودافئ على الوجة البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس مائل للدفئ فى جنوب سيناء، ومعتدل على شمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب المدن المصرية، وطقس غائم جزئيا على فترات متقطعة، مع انعدام فرص تساقط الأمطار.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 19 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 18 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري.

، وسيوة 20 للعظمي و 8 للصغري، ، وشبين الكوم 21 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 19 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 10 للصغري،

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 19 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 20 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 7 للصغري، وأسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 22 للعظمي و 10 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 13 للصغري، قنا 22 للعظمي و 9 للصغري، والأقصر 22 للعظمي و 9 للصغري.

الطقس فى مصر

وكانت قد مرت الاجواء المصرية بطقس متقلب وشتوي بامتياز، إذ شهدت معظم محافظات ومدن السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى، و سقوط أمطار متفاوتة الشدة أمتدت خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى.

ونشاط رياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد زاد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: