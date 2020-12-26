درجات الحرارة اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر

كشفت محطات الرصد التابعة لهيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل القاهرة 22 للعظمي و12 للصغري، وبني سويف تسجل 22 درجة للعظمي و8 للصغري، مع انعدام فرص تساقط الأمطار في القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ترتفع بشكل طفيف، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل الشمالية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الجنوب على فترات متقطعة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 26-12-2020.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ العظمى 22 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، كما تسجل طنطا 21 درجة للعظمى و13 للصغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى و11 للصغرى.

الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد ان نسبة الرطوبة في شمال الصعيد تصل إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغرى.

حالة البحر المتوسط اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: