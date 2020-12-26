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درجات الحرارة اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 20 درجة للعظمى و 13 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 7:00 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

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كشفت محطات الرصد التابعة لهيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل القاهرة 22 للعظمي و12 للصغري، وبني سويف تسجل 22 درجة للعظمي و8 للصغري، مع انعدام فرص تساقط الأمطار في القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ترتفع بشكل طفيف، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل الشمالية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

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أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الجنوب على فترات متقطعة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 26-12-2020.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ العظمى 22 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، كما تسجل طنطا 21 درجة للعظمى و13 للصغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى و11 للصغرى.

الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد ان نسبة الرطوبة في شمال الصعيد تصل إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغرى.

حالة البحر المتوسط اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2212
الإسكندرية2013
طنطا
2113
شبين الكوم2113
دمنهور2013
بلطيم
2314
مطروح
2011
السلوم
209
سيوة209
بورسعيد
2014
دمياط
2014
الزقازيق
2013
الإسماعيلية
2211
السويس2212
العريش2110
رفح2011
رأس سدر
2212
نخل195
نويبع2416
طابا2211
كاترين164
الطور2314
شرم الشيخ2419
الغردقة
2516
مرسي علم2415
الفيوم228
بني سويف228
المنيا229
أسيوط2110
سوهاج2210
قنا2410
الأقصر
2511
أسوان2612
أبوسمبل
2612
الوادى الجديد
2511
شلاتين2718
حلايب2619
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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