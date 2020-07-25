درجات الحرارة اليوم السبت 25-7-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم، ويكون طقس اليوم، مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجة الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس حار رطب علي شمال البلاد وإن ظل شديد الحرارة علي جنوب البلاد لتصل الحرارة الي 47 درجة في أسوان وتصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 28 يوليو إلي الخميس 30 يوليو.

حالة الطقس فى الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 25-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و30 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 35 24 الاسكندرية 32 25 طنطا

34 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 24 بلطيم

32 25 مطروح

30 20 السلوم

32 20 سيوة 37 22 بورسعيد

31 24 دمياط

31 24 الزقازيق

36 24 الإسماعيلية

37 20 السويس 36 22 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

37 23 نخل 38 20 نويبع 39 28 طابا 36 26 كاترين 35 21 الطور 36 25 شرم الشيخ 39 31 الغردقة

37 29 مرسي علم 37 30 الفيوم 37 24 بني سويف 37 23 المنيا 39 25 أسيوط 40 26 سوهاج 41 27 قنا 42 28 الأقصر

42 30 أسوان 43 31 أبوسمبل

41 26 الوادى الجديد

41 25 شلاتين 40 29 حلايب 36 30

تعريف الطقس

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

حالة الطقس فى مصر

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.