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درجات الحرارة اليوم السبت 25-7-2020 في مصر

تسجل درجة الحرارة في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 25 يوليو 20 7:00 ص, السبت, 25 يوليو 20

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تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم، ويكون طقس اليوم، مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجة الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس حار رطب علي شمال البلاد وإن ظل شديد الحرارة علي جنوب البلاد لتصل الحرارة الي 47 درجة في أسوان وتصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 28 يوليو إلي الخميس 30 يوليو.

حالة الطقس فى الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 25-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و30 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الاسكندرية3225
طنطا
3424
شبين الكوم3424
دمنهور3324
بلطيم
3225
مطروح
3020
السلوم
3220
سيوة3722
بورسعيد
3124
دمياط
3124
الزقازيق
3624
الإسماعيلية
3720
السويس3622
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3723
نخل3820
نويبع3928
طابا3626
كاترين3521
الطور3625
شرم الشيخ3931
الغردقة
3729
مرسي علم3730
الفيوم3724
بني سويف3723
المنيا3925
أسيوط4026
سوهاج4127
قنا4228
الأقصر
4230
أسوان4331
أبوسمبل
4126
الوادى الجديد
4125
شلاتين4029
حلايب3630

تعريف الطقس

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

حالة الطقس فى مصر

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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