درجات الحرارة اليوم السبت 25-6-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت، لتشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، والقاهرة 35 للعظمى.

وأضافت أن حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتترواح سرعتها من 15 عقدة الى 18 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن للدرجة العظمى والصغرى، وتبلغ على القاهرة 35 للعظمى و 23 للصغرى، والاسماعيلية 36 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مدينة شرم الشيخ 39 للعظمي و 27 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة و مرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري.

وكما تصل الاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 26 للصغري.

وحلايب 36 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 45 للصغري.

كما تبلغ الرطوبة في جنوب سيناء 50 للعظمي و 25 للصغري، وشمال الصعيد 45 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و10 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: