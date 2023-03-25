درجات الحرارة اليوم السبت 25-3-2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت بمعدل من 5 الى 7 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة البري والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على جميع المدن.

كما تتعرض المدن الى أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المدن، تصل الى رعدية أحيانا ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تمتد الى حد السيول على سيناء يصاحبها بسبب منخفض جوي بارد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتبلغ فى القاهرة 21 العظمى و13 الصغرى، و العلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 الصغرى، وشرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 الصغرى، و مرسى علم 29 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 21 العظمى و14 الصغرى ، ودمياط 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 21 العظمى و 13 الصغرى، والأقصر 29 العظمى و15 الصغرى، و 6 أكتوبر 22 للعظمى و 14 للصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 13 صغرى.

كما ذكرت درجة الحرارة في أبو سمبل 28 للعظمى و 14 الصغرى، وقنا 28 العظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و16 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجة الحرارة في أسيوط 25 العظمى و12 الصغرى، ونخل 24 العظمى و 7 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 16 الصغرى، والفيوم 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في محافظة الإسماعيلية 22 العظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 13 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 21 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 13 الصغرى، والمنصورة 20 العظمى و13 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 20 العظمى و 14 الصغرى، وسيوة 24 للعظمى 13 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الطور 24 العظمى و 15 الصغرى ، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى، وبني سويف 22 العظمى و 13 للصغرى، والغردقة 28 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 26 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 29 العظمى و 16 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 13 الصغرى، والمنيا 23 للعظمى و 10 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة في طابا 25 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 21 العظمى و14 الصغرى، ورأس حدربه 31 العظمى و 17 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر أيضا بارتفاع أمواج لاتتجاوز 2 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: