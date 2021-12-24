درجات الحرارة اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

حالة معتدلة على أغلب المدن نهارًا، ويسود طقس شديد البرودة ليلا

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع الأنحاء، والطقس فى مصر يسجل حالة معتدلة على أغلب المدن نهارًا، ويسود طقس شديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتابعت الأرصاد، انه طبقا لاخر صور الأقمار الصناعية، هناك تكاثف للسحب المخفضة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى قد يتساقط منها الامطار الخفيفة على مناطق محدودة خلال فترة النهار ومع دخول الليل تنتهي فرص سقوط الأمطار خاصة علي القاهرة.

الطقس في مصر

وذكرت ان اغلب الطرق الرئيسية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد تتعرض الى شبورة مائية كثيفة صباحا، وفق الطقس فى مصر اليوم.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتسجل سرعتها 15 عقدة، فيما تسجل على السواحل الشمالية 13 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وتصل على القاهرة 19 للعظمي و11 للصغري، ووادي النطرون 19 للعظمي و 12 للصغري ، وسيوة 17 للعظمي و 5 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 19 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 19 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 17 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في السويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 19 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 15 للصغري.

و دمنهور 19 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 19 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 17 للعظمي و 11 للصغري، ونويبع 20 للعظمي و 14 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في طابا 18 للعظمي و10 للصغري، وكاترين 11 للعظمي و 1 للصغري، والطور 19 للعظمي و 13 للصغري.

كما تبلغ في الفيوم 19 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 19 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 9 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 8 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في سوهاج 21 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم على أسوان 23 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 9 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 24 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 9 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: