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درجات الحرارة اليوم السبت 24-7-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و23 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 24 يوليو 21 12:00 ص, السبت, 24 يوليو 21

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة اليوم تسجل تراجعًا ملحوظًا، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا ومعتدل ليلًا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسوحل الشمالية وجنوب سيناء وتصل سرعتها 15 عقدة.

وتابعت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا و معتدلًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد ومعتدل ليلًا.

الطقس اليوم

كما تسجل سرعة الرياح اليوم فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة، ما يقلل من الإحساس بدرجة الحرارة المرتفعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر اليوم تكون معتدلة وارتفاع الامواج يصل الى 1.5 متر إلى 2.25 متر، فيما تضطرب حالة البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الامواج بها الى 2.5 متر على فترات متقطعة من اليوم.

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درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة 34 للعظمى و24 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة، ووادي النطرون 33 للعظمى و24 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تصل فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسى مطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

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درجة الحرارة في رفح

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 23 للصغري.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن درجة الحرارة فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 21 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى أسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و27 للصغري، وقنا 40 للعظمي و26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 38 للعظمي و26 للصغري، واسيوط 37 للعظمى و25 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و24 للصغرى.

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الرطوبة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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