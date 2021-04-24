درجات الحرارة اليوم السبت 24-4-2021 في مصر

تسجل في القاهرة 31 للعظمى و 17 للصغرى

تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعًا تدريجيًا على مدار اليوم، إذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 31 للعظمى و17 للصغري، وتبلغ في الإسكندرية 26 للعظمى و16 للصغرى، مع نشاط لحركة الرياح على مدن القاهرة والوجه البحري، تسجل سرعتها 17 عقدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تسجل على أسوان 41 للعظمى و28 للصغرى، والأقصر 39 للعظمى، و26 للصغرى، فيما تبلغ سوهاج 39 للعظمى و23 للصغرى.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجه البحري يسودها طقس حار نهارًا و لطيف ليلًا، مع حركة رياح نشطة تسجل سرعتها 17 عقدة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن الصعيد يسودها طقس حار نهارا على الشمال وشديد الحرارة على الجنوب وطقس معتدل ليلا على كافة بلاد الصعيد، وتسجل سرعة الرياح 19 عقدة على الشمال و 14 عقدة على الجنوب.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، فيما تضطرب حالة البحر الأحمر وتتراوح طول الامواج الى 2.5 و 3 متر مع اتجاه للرياح شمالية غربية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 24-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 17 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

كما تسجل على دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 12 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

الرطوبة اليوم

واضافت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: