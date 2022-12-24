درجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتشهد المدن طقس مائل للبرودة فى أول الليل و بارد فى آخره.

وتتوقع الأرصاد، تساقط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة تصل متوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة من اليوم.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بسرعة تصل لـ 15 عقدة، وتعتدل على باقي الانحاء والمدن بسرعة 8 عقدات على القاهرة و 11 عقدة على مدن الصعيد.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 19 للعظمى و 13 للصغرى، و العاصمة الإدارية 20 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 19 للعظمى و 14 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى محافظة الاسكندرية 19 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى و 15 للصغرى، و مطروح 18 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 19 للعظمى و 13 للصغرى، وبورسعيد 20 للعظمى و 13 للصغرى، و الإسماعيلية 20 للعظمى و 12 للصغرى، و شلاتين 25 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 20 للعظمى و 14 للصغرى، و سيوة 19 للعظمى و 10 للصغرى، و ورفح 19 للعظمى و 15 للصغرى، و الطور 21 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 16 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم على مدن الصعيد فى بني سويف 19 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 19 للعظمى و 10 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمى و 11 للصغرى، و قنا 22 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 23 للعظمى و 14 للصغرى، و الوادي الجديد 23 للعظمى و 13 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 14 للصغرى، وابورماد 25 للعظمى و 18 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء والمدن: