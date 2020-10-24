درجات الحرارة اليوم السبت 24-10-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي غرب البلاد عند مطروح والسلوم، إذ تسجل القاهرة 28 درجة للعظمي بحسب درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، تمتد تكاثر السحب لمناطق متفرقة من الدلتا ومدن القناة قد تصل الي القاهرة الكبري وهذه السحب تعمل أيضا علي انخفاض درجات الحرارة اليوم وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي السواحل الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للاتربة .

وتشهد القاهرة والوجة البحري اليوم طقسا معتدل وحركة الرياح متعدلة وتنشط في بعض الاوقات، فيما تسجل طقسا مائل للبرودة والوجة البحري ليلا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

درجات الحرارة اليوم في سيوة

وتصل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 18.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 24-10-2020.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 28 19 الإسكندرية 26 20 طنطا

27 20 شبين الكوم 27 20 دمنهور 27 20 بلطيم

26 19 مطروح

24 18 السلوم

25 19 سيوة 26 18 بورسعيد

27 23 دمياط

26 24 الزقازيق

29 20 الإسماعيلية

29 20 السويس 29 22 العريش 29 20 رفح 29 19 رأس سدر

29 21 نخل 28 17 نويبع 32 25 طابا 31 20 كاترين 27 15 الطور 27 23 شرم الشيخ 34 24 الغردقة

31 25 مرسي علم 32 24 الفيوم 29 19 بني سويف 28 18 المنيا 28 16 أسيوط 29 17 سوهاج 30 18 قنا 31 20 الأقصر

32 20 أسوان 34 23 أبوسمبل

33 24 الوادى الجديد

31 18 شلاتين 33 27 حلايب 31 28

تعرف على خريطة سقوط الأمطار اليوم

فصل الشتاء يبدأ 22 ديسمبر وينتهى 20 مارس

يتميز فصل الشتاء فى مصر خلال هذه الفترة بالبرودة وتكاثر السحب وهطول الامطار على القطاع الشمالي للبلاد والتي تضم السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ويمتد احيانا الى مصر الوسطى حيث تقل فيها كميات السحب وكميات الأمطار على مصر العليا من البلاد كما ان نشاط الرياح هي سمة اساسية والتي تزيد الاحساس ببرودة الطقس خاصة عندما تتأثر البلاد د بالكتل الهوائية القادمة من جنوب سيبيريا.