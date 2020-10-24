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درجات الحرارة اليوم السبت 24-10-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24
عصام عميرة 8:22 ص, السبت, 24 أكتوبر 20 8:22 ص, السبت, 24 أكتوبر 20

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي غرب البلاد عند مطروح والسلوم، إذ تسجل القاهرة 28 درجة للعظمي بحسب درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، تمتد تكاثر السحب لمناطق متفرقة من الدلتا ومدن القناة قد تصل الي القاهرة الكبري وهذه السحب تعمل أيضا علي انخفاض درجات الحرارة اليوم وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي السواحل الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للاتربة .

وتشهد القاهرة والوجة البحري اليوم طقسا معتدل وحركة الرياح متعدلة وتنشط في بعض الاوقات، فيما تسجل طقسا مائل للبرودة والوجة البحري ليلا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل  درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

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درجات الحرارة اليوم في سيوة

وتصل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 18.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت  24-10-2020.

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حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2819
الإسكندرية2620
طنطا
2720
شبين الكوم2720
دمنهور2720
بلطيم
2619
مطروح
2418
السلوم
2519
سيوة2618
بورسعيد
2723
دمياط
2624
الزقازيق
2920
الإسماعيلية
2920
السويس2922
العريش2920
رفح2919
رأس سدر
2921
نخل2817
نويبع3225
طابا3120
كاترين2715
الطور2723
شرم الشيخ3424
الغردقة
3125
مرسي علم3224
الفيوم2919
بني سويف2818
المنيا2816
أسيوط2917
سوهاج3018
قنا3120
الأقصر
3220
أسوان3423
أبوسمبل
3324
الوادى الجديد
3118
شلاتين3327
حلايب3128
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تعرف على خريطة سقوط الأمطار اليوم

فصل الشتاء يبدأ 22 ديسمبر وينتهى 20 مارس

يتميز فصل الشتاء فى مصر خلال هذه الفترة بالبرودة وتكاثر السحب وهطول الامطار على القطاع الشمالي للبلاد والتي تضم السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ويمتد احيانا الى مصر الوسطى حيث تقل فيها كميات السحب وكميات الأمطار على مصر العليا من  البلاد كما ان نشاط الرياح هي سمة اساسية والتي تزيد الاحساس ببرودة الطقس خاصة عندما تتأثر البلاد د بالكتل الهوائية القادمة من جنوب سيبيريا.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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