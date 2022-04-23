درجات الحرارة اليوم السبت 23-4-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على ما يقرب من 38 مدينة ومحافظة مصرية، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى ليسود طقس حارى نهارا على شمال البلاد وحتى جنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد نهارا، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة المدن والانحاء ومعتدل البرودة على الجنوب.

وأضافت أن حركة الرياح تشهد نشاطا ملحوظا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص خفيف لتساقط الامطار على جنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم وتصل على القاهرة 31 للعظمى و 17 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 17 للصغرى، والسلوم 24 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

فى الاسكندرية 26 للعظمي و 16 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طنطا 30 للعظمي و 17 للصغري، بورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 31 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجت الحرارة اليوم فى الزقازيق 31 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 15 للصغري، رفح 23 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 28 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى اسيوط 32 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 16 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى المنيا 31 للعظمي و 14 للصغري، سوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 37 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 38 للعظمي و 21 للصغري، وابوسمبل 38 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 16 للصغري.

تتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع من متر الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: