درجات الحرارة اليوم السبت 23-1-2021 في مصر

وتسجل في الاسكندرية 19 للعظمي و 10 للصغري

تشهد أغلب المدن المصرية طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية، وتسجل في القاهرة 19 للعظمي و 9 للصغري، مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان الأحوال الجوية، تشهد طقس مستقر وتنعدم فرص سقوط الأمطار، لتشهد القاهرة والوجه البحرى، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، فيما يكون مائل للبرودة على السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض، ويتزامن معه امتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 23-1-2021.

درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 09 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 05.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 09 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 08 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 08 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الارصاد أن تصل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

تعرف على الظواهر الجوية من السبت وحتي الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير 2021 ، بحسب درجات الحرارة اليوم.

يوم السبت

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الإثنين

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأربعاء

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: