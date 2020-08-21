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درجات الحرارة اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا
عصام عميرة 12:01 ص, السبت, 22 أغسطس 20 12:01 ص, السبت, 22 أغسطس 20

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ترى هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة والرطبة اليوم السبت على كل الأنحاء، ولكن يتحسن الشعور بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح، بحسب درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

أما طقس جنوب سيناء حار نهارًا، فمعتدل ليلًا، والرياح نشطة، ما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون على جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 22-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 38 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الإسكندرية3224
طنطا
3324
شبين الكوم3424
دمنهور3324
بلطيم
3125
مطروح
3025
السلوم
3223
سيوة3622
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3425
الإسماعيلية
3624
السويس3525
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3524
نخل3419
نويبع3728
طابا3626
كاترين3118
الطور3525
شرم الشيخ3829
الغردقة
3728
مرسي علم3729
الفيوم3524
بني سويف3524
المنيا3524
أسيوط3524
سوهاج3626
قنا3827
الأقصر
3927
أسوان4029
أبوسمبل
3926
الوادى الجديد
4025
شلاتين3828
حلايب3429

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من يوم الجمعة ٢١ أغسطس إلى الأحد ٢٣ أغسطس٢٠٢٠.

حيث من المتوقع ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وهذا خلال الثلاث أيام .

تعرف على حالة الطقس اليوم

تنشط الرياح معتدلة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبها إثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الأحد القادم

الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحرى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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