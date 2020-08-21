درجات الحرارة اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا

ترى هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة والرطبة اليوم السبت على كل الأنحاء، ولكن يتحسن الشعور بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح، بحسب درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

أما طقس جنوب سيناء حار نهارًا، فمعتدل ليلًا، والرياح نشطة، ما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون على جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 22-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 38 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 24 الإسكندرية 32 24 طنطا

33 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 24 بلطيم

31 25 مطروح

30 25 السلوم

32 23 سيوة 36 22 بورسعيد

31 25 دمياط

31 25 الزقازيق

34 25 الإسماعيلية

36 24 السويس 35 25 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

35 24 نخل 34 19 نويبع 37 28 طابا 36 26 كاترين 31 18 الطور 35 25 شرم الشيخ 38 29 الغردقة

37 28 مرسي علم 37 29 الفيوم 35 24 بني سويف 35 24 المنيا 35 24 أسيوط 35 24 سوهاج 36 26 قنا 38 27 الأقصر

39 27 أسوان 40 29 أبوسمبل

39 26 الوادى الجديد

40 25 شلاتين 38 28 حلايب 34 29

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من يوم الجمعة ٢١ أغسطس إلى الأحد ٢٣ أغسطس٢٠٢٠.

حيث من المتوقع ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وهذا خلال الثلاث أيام .

تعرف على حالة الطقس اليوم

تنشط الرياح معتدلة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبها إثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الأحد القادم

الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحرى.