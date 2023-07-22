درجات الحرارة اليوم السبت 22-7-2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، لتشهد طقسا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، وطقسا مائل للحرارة ليلا رطبا على كافة الأنحاء، وشبورة مائية على الطرق الرئيسية صباحا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم السبت تصل على القاهرة 36 العظمى و26 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى ، بني سويف 39 العظمى و 26 الصغرى ، والزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى ، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى ، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، والمنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 26 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، و 6 أكتوبر 36 العظمى و26 الصغرى والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 24 صغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، ، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى. وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى،

درجة الحرارة فى العريش

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى وسوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى. ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في ، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و25 الصغرى. وبورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، ، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والطور 41 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة فى مرسي مطروح

وتصل درجة الحرارة في مرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى.

وكشفت الأرصاد في التقرير إلى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: