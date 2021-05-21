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درجات الحرارة اليوم السبت 22-5-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 25 للعظمى و 19 للصغري
عصام عميرة 12:37 ص, السبت, 22 مايو 21 12:37 ص, السبت, 22 مايو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد أجواء ربيعية ممتعة وفق درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، ولطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

الطقس فى القاهرة

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كل الأنحاء، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط 30٪.

وأضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسوها طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تصل سرعتها إلى 17 عقدة.

كما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل والوجه البحرى، فيما يسود طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال وجنوب سيناء.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 22-5-2021.

درجات الحرارة

وتعرض الأرصاد، كل درجات الحرارة اليوم على مختلف أنحاء البلاد، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، والسلوم 25 للعظمي و 18 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ فالعظمى 34 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومرسي علم 33 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ فى دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 18 درجة.

وتصل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجة الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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