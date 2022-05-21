درجات الحرارة اليوم السبت 21-5-2022 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن والمحافظات، وتشهد المدن طقسا معتدلا نهارا من القاهرة وحتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على القاهرة وشمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب البلا.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة بسرعة تتراوح من 16 عقدة وحتي 22 عقدة، مع فرص تساقط امطار على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات، وتصل فى القاهرة 28 للعظمى و 18 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و 18 للصغرى، والاسماعيلية 29 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى كاترين 26 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 30 للعظمي و 13 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مطروح 23 للعظمي و 16 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى طابا 31 للعظمي و 18 للصغري، والطور 30 للعظمي و 21 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 34 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 29 للعظمي و 19 للصغري، وبني سويف 29 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى المنيا 29 للعظمي و 18 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 18 للصغري، و حلايب 33 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

كما تسجل درجة الحرارة فى سوهاج 32 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 21 للصغري، واسوان 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل حالة البحر المتوسط اليوم الى معتدلة بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، بينما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرببارتفع امواج يصل الى 3 أمتار.

نشاط للرياح

وتتوقع الارصاد نشاط رياح وارتفاع للامواج علي شواطئ الاسكندرية، وتنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط لتتراوح من 15:20 عقدة كما تزداد سرعة هباتها وعلي إثرها ترتفع الامواج لتصل الي 2 متر وتزيد علي شواطئ الاسكندرية ومطروح.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: