درجات الحرارة اليوم السبت 20-8-2022 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن كافة درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومدن الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس نهارا تكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، فرص خفيفة لتساقط الامطار على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة على المدن يصل فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 60 الصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى و 26 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى بلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، والسلو 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى راس سدر 37 للعظمى و 29 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى.

والفيوم 37 للعظمى و 25 للصغرى، وتبلغ في بني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: