درجات الحرارة اليوم السبت 20-5 -2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء، مع فرص خفيفة لأمطار على السواحل الغربية.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة ويبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن تسجل فى القاهرة 30 العظمى و20 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و22 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 30 العظمى و 19 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 10 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في سوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 19 للصغرى، والأقصر 34 العظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 30 العظمى و18 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 31 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 18 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 19 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 33 للعظمى و 21 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى، والعريش 27 العظمى و 16 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 34 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 24 العظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في رفح 26 العظمى و 17 الصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 25 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 28 العظمى و16 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 17 للصغرى ، والفيوم 30 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 30 للعظمى و 19 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع الموج 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من 1.5الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

و ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: