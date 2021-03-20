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درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في أسوان 37 للعظمى و21 للصغرى
عصام عميرة 9:10 ص, السبت, 20 مارس 21 9:10 ص, السبت, 20 مارس 21

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تنشر بوابة “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 30 درجة للعظمى و 18 للصغرى، كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء معلنة بداية الربيع.

وتتوقع هيئة الأرصاد تعرض البلاد إلى موجة حارة بداية من اليوم وحتي الثلاثاء القادم معلنة بداية فصل الربيع مناخيا تؤثر علي كافة اللأنحاء مسببة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة تكون ذروته يوم الإثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم ، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، كما تكون سمة الفترة الحالية الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فحارة نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

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سقوط أمطار

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتشهد جنوب سيناء طقسًا حارًا نهارا، باردًا ليلا، والرياح معتدلة، ورياحا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة في دمنهور العظمى 26 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18.

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 18 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى و 20 للصغرى.

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انخفاض الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمى و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و10 للصغرى.

اضطراب في البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 15 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3018
الإسكندرية2815
طنطا
2816
شبين الكوم2917
دمنهور2614
بلطيم
2316
مطروح
2413
السلوم
3014
سيوة3418
بورسعيد
2317
دمياط
2316
الزقازيق
3015
الإسماعيلية
3015
السويس3016
العريش2414
رفح2313
رأس سدر
2816
نخل2712
نويبع3420
طابا2815
كاترين2612
الطور2818
شرم الشيخ2918
الغردقة
2917
مرسي علم2818
الفيوم3117
بني سويف3117
المنيا3216
أسيوط3417
سوهاج3418
قنا3518
الأقصر
3620
أسوان3721
أبوسمبل
3720
الوادى الجديد
3618
شلاتين3322
حلايب2923
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درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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