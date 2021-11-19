درجات الحرارة اليوم السبت 20-11-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كل المحافظات، ليسود طقس غير مستقر وانخفاض كبير فى درجة الحرارة على أغلب المدن، وطقس لطيف على القاهرة الكبري نهارًا والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس فى جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا على كل أنحاء المدن المصرية، وفق درجات الحرارة اليوم.

وذكرت أن سرعة الرياح اليوم تسجل على القاهرة 19 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 22 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شلاتين 28 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 22 للعظمي و 14 للصغري والمنصورة 22 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى بورسعيد 20 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 22 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 20 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي مطروح 19 للعظمي و 16 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى رفح 21 للعظمي و 16 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 18 للصغري، ودمياط 20 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى طابا 21 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 16 للعظمي و 8 للصغري، والطور 25 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة شرم الشيخ 25 للعظمي و 18 للصغري، والغردقة 26 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 17 للصغري، والفيوم 24 للعظمي و 13 للصغري.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة فى سوهاج 24 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 24 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و 14 للصغري، وقنا 25 للعظمي و 15 للصغري.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى أسوان 26 للعظمي و 16 للصغري، والاقصر 26 للعظمي و 15 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمي و 14 للصغري، وحلايب 26 للعظمي و 14 للصغري.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

و ذكرت ان هناك أمطار متوسطة تكون رعدية احيانا علي مناطق من الوجة البحري وشرق البلاد، وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: