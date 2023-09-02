درجات الحرارة اليوم السبت 2-9-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، لتشهد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وتصل فى القاهرة الكبرى إلى 34 للعظمى و25 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدل الحرارة على شمال البلاد ومائل للحرارة ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسب الرطوبة ممايزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة إلى 34 للعظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و31 صغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الإسكندرية إلى 32 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و24 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى،وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الأقصر

وتصل درجة الحرارة في الأقصر إلى 43 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و30 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمى و 25 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

درجة الحرارة فى حلايب

وتسجل درجة الحرارة فى حلايب 36 العظمى و 30 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في رفح 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 30 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

وأضافت أن درجة الحرارة في رأس غارب 40 العظمى 29 الصغرى، والوادى الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى و25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى.

ونعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المدن المصرية: