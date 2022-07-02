درجات الحرارة اليوم السبت 2-7-2022 في مصر

تشهد البلاد اليوم أجواء صيفية حارة، وفق درجات الحرارة اليوم السبت، مع ارتفاع نسب الرطوبة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مما يلطف من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا .

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى، و21 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى، و23 للصغرى، بورسعيد 31 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى، و23 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى السويس إلى 35 للعظمى، و23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى، و23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 32 للعظمى، و21 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى، و17 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و24 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 37 للعظمى، و28 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الغردقة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى الغردقة 38 للعظمى، و27 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى، و27 للصغرى، ونخل 36 للعظمى، و17 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى، و24 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى مدن الصعيد تصل فى وأسيوط 37 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و25 للصغرى، وإدفو 40 للعظمى، و27 للصغرى، وأبوسمبل 40 للعظمى، و27 للصغرى.

كما تصل فى أسوان إلى 40 للعظمى، و27 للصغرى، والأقصر 39 للعظمى، و27 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و24 للصغرى، وحلايب 35 للعظمي و 29 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تترواح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، و تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر.

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان ارتفاع نسبة الرطوبة يسهم فى زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن الدرجة المتوقعة بمعدل من 2 الى 3 درجات مئوية خلال فترة النهار.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: