تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على كافة المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية.

كما تشهد المدن طقس حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وبارد ليلا على كافة الانحاء والمحافظات، مع اتربة عالقة على القاهرة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتبلغ على القاهرة 36 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 36 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 35 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى السلوم 24 للعظمي و 17 للصغري، الاسماعيلية 36 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى السويس 36 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة فى نويبع 28 للعظمي و 17 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 18 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة شرم الشيخ 35 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 13 للصغري.

وتصل فى بني سويف 36 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم على اسوان 40 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم في قنا

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 38 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 18 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و 18 للصغري.

كما تهدأ حالتي البحر الأحمر والمتوسط وتصل الى خفيفة ومعتدلة بعض الأوقات بارتفاع أمواج لايتجاوز 1.5 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: